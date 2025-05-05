Созданы магнитные наночастицы для управления работой генов

«Мы разработали клеточный интерфейс на базе наночастиц, который позволяет беспроводным образом управлять работой генов через манипуляции с концентрацией оксидантов в клетках на безопасном для их существования уровне. Для демонстрации работы этой технологии мы создали культуру клеток, производящих инсулин при поступлении магнитного “сигнала”, и нормализовали с их помощью метаболизм мышей с диабетом первого типа», — говорится в исследовании.