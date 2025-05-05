Мишустин сыграл мелодию «Священной войны» на осетинской гармонике

Мишустин в понедельник находится в Северной Осетии с рабочей поездкой, он побывал в новой детской музыкальной школе Беслана, получившей имя заслуженного деятеля искусств России, советского и российского композитора, пианиста, дирижера Ацамаза Макоева. Образовательное учреждение рассчитано на 270 учащихся. Оно открылось в Беслане в апреле 2024 года. Школа строилась по генеральному плану комплексного развития города.