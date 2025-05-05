Мишустин сыграл мелодию «Священной войны» на осетинской гармонике

БЕСЛАН, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения детской музыкальной школы Беслана вместе с одной из учениц сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике.
Песня «Священная война», ставшая одним из символов Великой Отечественной войны и гимном защиты Отечества, была написана композитором Александром Александровым на стихи поэта Василия Лебедева-Кумача в 1941 году.
Глава правительства, который ранее уже демонстрировал свои музыкальные навыки, в частности, умение играть на фортепиано, помог юной ученице музыкальной школы подобрать известную каждому россиянину мелодию песни.
Мишустин в понедельник находится в Северной Осетии с рабочей поездкой, он побывал в новой детской музыкальной школе Беслана, получившей имя заслуженного деятеля искусств России, советского и российского композитора, пианиста, дирижера Ацамаза Макоева. Образовательное учреждение рассчитано на 270 учащихся. Оно открылось в Беслане в апреле 2024 года. Школа строилась по генеральному плану комплексного развития города.