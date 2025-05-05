Депутат Немкин призвал западных ИТ-гигантов соблюдать законы РФ

Ошибаются те, кто думает, что можно работать в России, извлекая прибыль, но игнорируя наши правила. Государство твердо и последовательно защищает свои интересы. Яркие примеры — блокировка Facebook* и Instagram* или уход Discord. Причины всегда одинаковы: отказ от сотрудничества с регуляторами, грубые нарушения закона или сознательное игнорирование требований. Эти компании не выполнили ключевые условия: не локализовали данные, не удаляли противоправный контент, не боролись с дезинформацией и угрозами. Они решили, что в России можно действовать по своим правилам — и в итоге потеряли доступ к российским пользователям.