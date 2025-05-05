В Новгородской области открыли памятник детям войны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Первый в Новгородской области памятник детям, столкнувшимся с ужасами Великой Отечественной войны, открыли в городе Боровичи, сообщил глава Боровичского района Андрей Герасимов.
Композиция состоит из двух детей: брат обнимает сестру за плечи, а другой рукой опирается на полуразрушенную стену из красного кирпича. Девочка держит в руках мишку. Памятник создал местный скульптор Николай Алексеев. Установили его недалеко от мемориала «Вечный огонь» в нижней части парка Победы. Это первый памятник детям войны в регионе.
«В преддверии главного праздника страны — Дня Великой Победы в нашем городе состоялась торжественная церемония открытия памятника детям войны. Дети войны — это поколение, которое вместо игр и школы было вынуждено стоять у станков, работать в полях, ухаживать за ранеными, терпеть голод и холод. Они не воевали на передовой, но их подвиг — в стойкости, труде и недетской мудрости, с которой они встретили все тяготы военного лихолетья», — отметил Герасимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, памятник станет символом памяти и уважения к тем, кто сохранил в себе человечность, любовь к жизни и веру в будущее.
Памятник установлен по инициативе регионального отделения общественной организации «Дети войны». Жители инициативу поддержали.