В Новгородской области открыли памятник детям войны

«В преддверии главного праздника страны — Дня Великой Победы в нашем городе состоялась торжественная церемония открытия памятника детям войны. Дети войны — это поколение, которое вместо игр и школы было вынуждено стоять у станков, работать в полях, ухаживать за ранеными, терпеть голод и холод. Они не воевали на передовой, но их подвиг — в стойкости, труде и недетской мудрости, с которой они встретили все тяготы военного лихолетья», — отметил Герасимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».