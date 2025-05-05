Создан новый тип изоляции для бурения глубоких скважин

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) и Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина Ю. А. разработали новый тип изоляции для высоковольтных систем, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Композитный материал открывает новые перспективы для электроразрядных технологий бурения глубоких скважин, в том числе, в скальных породах.
«Новый материал обладает высокой диэлектрической проницаемостью, что актуально для электроэнергетики и открывает новые перспективы для реализации электроразрядных технологий. Они могут обеспечить более дешевое — по сравнению с механическими способами — бурение глубоких скважин в скальных породах, добычу минералов, разрушение бетона и железобетона при демонтаже больших конструкций», — отметили в пресс-службе.
Новый композит делается из силикона, керамических наполнителей и глицерина.
«Наш совместный опыт позволил провести исследование одновременно фундаментальное и прикладное. Разработанные композиты применимы не только в качестве изоляции, но и в качестве слоя, выравнивающего и направляющего электрические поля, как это требуется в электротехнических устройствах», — рассказал член авторского коллектива, доцент СГТУ им. Гагарина Ю. А. Николай Горшков.
В процессе исследований ученые оценивали электрическую прочность, диэлектрическую проницаемость. «В результате нам удалось выделить наилучший образец материала, значение диэлектрической проницаемости которого составляет 54,41, что является перспективным для использования в изоляции арматуры высоковольтных систем, в том числе в электроразрядных технологиях», — отметил аспирант инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Евгений Радзивилов.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда.