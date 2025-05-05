Создан новый тип изоляции для бурения глубоких скважин

«Новый материал обладает высокой диэлектрической проницаемостью, что актуально для электроэнергетики и открывает новые перспективы для реализации электроразрядных технологий. Они могут обеспечить более дешевое — по сравнению с механическими способами — бурение глубоких скважин в скальных породах, добычу минералов, разрушение бетона и железобетона при демонтаже больших конструкций», — отметили в пресс-службе.