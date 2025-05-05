В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ.

«Основная цель рейда была захват и перерезание пути в районе станции Дебальцево. Фактически рейд был по тылам противника… В районе примерно 11−12 февраля как раз дивизия в составе корпуса была в районе Селезневки. Действительно здесь у них был временный штаб, и после этого они двинулись в сторону Чернухино», — рассказал РИА Новости поисковик из Башкирии Виктор Мишняков.