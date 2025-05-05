В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ.

СЕЛЕЗНЕВКА (ЛНР), 5 мая — РИА Новости. В Селезневке Луганской Народной Республики отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Мемориал установлен в честь 112-й башкирской кавалерийской дивизии, которая в феврале 1943 года совершила Дебальцевский рейд по немецким тылам.
«Основная цель рейда была захват и перерезание пути в районе станции Дебальцево. Фактически рейд был по тылам противника… В районе примерно 11−12 февраля как раз дивизия в составе корпуса была в районе Селезневки. Действительно здесь у них был временный штаб, и после этого они двинулись в сторону Чернухино», — рассказал РИА Новости поисковик из Башкирии Виктор Мишняков.
Он отметил, что удалось подтвердить фамилии трех бойцов башкирской кавалерийской дивизии и одного бойца из 21-й кавалерийской дивизии, которые погибли в боях.
«Мемориал — огромный, прекрасный. Здесь на этом мемориале также погибшие из поселка Селезневка. И на самом деле хочется сказать слова благодарности всем ребятам, которые помогли в восстановлении и восстановили данный мемориал», — добавил Мишняков.
Мемориал восстановлен при поддержке соцпроекта «Белые Журавли», который создан профсоюзом работников транспортной безопасности и реализуется с использованием президентского гранта.