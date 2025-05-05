Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле

«В Орловской области участники автопробега сделали остановки в Сквере танкистов города Орла, возведенном в честь подвига героев-танкистов, вошедших в город при освобождении от немецких оккупантов в августе 1943 года, а также на мемориале танкистам-первогвардейцам у села Первый Воин, где в октябре 1941 года в ожесточенных боях было сдержано наступление 4-й танковой дивизии 2-й танковой армии вермахта на Москву», — говорится в сообщении.