Бессмертный полк 2025: как присоединиться к Всероссийской онлайн-акции

Массовая народная акция «Бессмертный полк» проводится в честь 9 Мая в России с 2012 года. Первоначально она проходила в формате шествия в колонне. Сейчас «Бессмертный полк» проходит также в онлайн-режиме, в виде автопробегов. В 2025 году акция пройдет в России в смешанном формате — в 57 регионах проведут традиционные шествия, а в ряде субъектов «Бессмертный полк» организуют в онлайн-формате из соображений безопасности.