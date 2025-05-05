Бессмертный полк 2025: как присоединиться к Всероссийской онлайн-акции

Чтобы принять участие в акции нужно заполнить анкеты на сайте 2025.polkrf.ru и внести данные об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны, прикрепить фотографии, которые можно сразу отреставрировать и колоризировать. Присоединиться к акции в онлайн-формате могут все желающие.
В 2025 году героев онлайн-шествия объединят с сослуживцами по родам войск. Кроме того, во время трансляции пользователей познакомят с историческими фактами о Великой Отечественной войне, о видах войск, их участии в боевых действиях. Зрители могут выбрать: следить во время трансляции за отдельной колонной или за общим потоком героев.
Победное настроение в праздничные дни поддержат песни военных лет. Плейлист будет размещен на платформе «Бессмертный полк онлайн».
Массовая народная акция «Бессмертный полк» проводится в честь 9 Мая в России с 2012 года. Первоначально она проходила в формате шествия в колонне. Сейчас «Бессмертный полк» проходит также в онлайн-режиме, в виде автопробегов. В 2025 году акция пройдет в России в смешанном формате — в 57 регионах проведут традиционные шествия, а в ряде субъектов «Бессмертный полк» организуют в онлайн-формате из соображений безопасности.