В ереванском филиале МГУ прошло мероприятие к 80-летию Победы

ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. Литературно-музыкальное мероприятие «Капсула времени — никто не забыт, ничто не забыто», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в понедельник в ереванском филиале Московского государственного университета имени Ломоносова, передает корреспондент РИА Новости.
«Мероприятие под названием “Капсула времени” приурочено к 80-летию Великой Отечественной войны, 270-летию Московского государственного университета и десятилетию филиала МГУ в Ереване. Идея заключается в том, чтобы через художественное слово, музыку, танец и воспоминания сохранить для будущих поколений память о войне. Как бы запечатать ее в символическую капсулу времени», — сказала в ходе мероприятие представитель филиала Арина Григорян.
В программе были представлены литературные сценки по произведениям Михаила Шолохова «Судьба человека» и Александра Твардовского «Василий Теркин». Прозвучали песни военных лет, студенты исполнили армянские народные танцы, в том числе «кочари», который бойцы 89-й стрелковой «армянской» Таманской дивизии сплясали под стенами поверженного Рейстага. Проект объединил студентов разных курсов и направлений.
Во время мероприятия была показана видеозапись с обращением ветерана Великой Отечественной войны Розалии Абгарян. «Мне было тогда столько же, сколько вам сейчас — 18 лет. Мы собиралась поступить в университет, но, к сожалению, началась Великая Отечественная война и пришлось забыть и о молодости, и о тех замечательных беззаботных школьных днях, и переключиться на военную жизнь. Удивительно быстро во дворе нашей школы собрался наш выпускной 10-й класс. Мы решили пойти в военкомат, попросить, чтобы нас направили на фронт», — вспомнила Абгарян.
Она призвала студентов любить свою родину и уметь ее всегда защищать. «Это ваша прямая обязанность. Вы — будущее нашей страны. И от того, как вы построите эту страну, будет зависеть вся жизнь разных поколений в нашей республике. В преддверии 9 мая я хочу еще раз вам сказать — любите свою Родину, помните подвиги всех тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Будьте хорошими наследниками их традиций», — отметила она.
«Присутствие ветеранов, конечно, создает атмосферность самого мероприятия и живость. Заставляет молодое поколение смотреть на ветеранов совершенно другими глазами… Конечно, это всё и есть тот самый мостик между поколениями, который мы смогли сегодня продемонстрировать и прочувствовать», — отметила представитель филиала Арина Григорян.