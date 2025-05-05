В ереванском филиале МГУ прошло мероприятие к 80-летию Победы

Во время мероприятия была показана видеозапись с обращением ветерана Великой Отечественной войны Розалии Абгарян. «Мне было тогда столько же, сколько вам сейчас — 18 лет. Мы собиралась поступить в университет, но, к сожалению, началась Великая Отечественная война и пришлось забыть и о молодости, и о тех замечательных беззаботных школьных днях, и переключиться на военную жизнь. Удивительно быстро во дворе нашей школы собрался наш выпускной 10-й класс. Мы решили пойти в военкомат, попросить, чтобы нас направили на фронт», — вспомнила Абгарян.