Путин присвоил новому главе СК по Подмосковью звание генерал-майора

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил новому руководителю ГСУ СК по Подмосковью Ярославу Яковлеву звание генерал-майора, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Российской Федерации Яковлеву Ярославу Александровичу», — говорится в документе.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с информацией с сайта ГСУ СК по области, сообщало, что новым руководителем ведомства назначен Ярослав Яковлев. В ГСУ СК по области подтвердили информацию РИА Новости и уточнили, что назначение Яковлева состоялось в апреле этого года.