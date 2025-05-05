Последние новости к вечеру 5 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 мая 2025 года.
В Махачкале произошла перестрелка
В Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции. В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили о гибели двух полицейских. Нападавших нейтрализовали.
ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва в Курскую область
Украинские силы попытались прорваться в Курскую область малыми группами у населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Атака была отражена, противник отступил.
В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по ресурсам
Песков заявил, что соглашение США и Украины по природным ресурсам можно комментировать только после анализа самого соглашения. Документ предполагает совместное инвестирование в фонд, при этом США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине.
В Севастополе отказались проводить парад в честь юбилея Победы
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе не будет Парада Победы 9 мая по согласованию с Минобороны. Решение принято из соображений безопасности и продолжает практику, начатую в 2023 году.
Доступ в интернет в Москве может быть ограничен в праздники
РСЧС предупредила о возможных ограничениях доступа в интернет в Москве. Это связано с обеспечением безопасности в период проведения праздничных мероприятий.