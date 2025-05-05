Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 5 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 5 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 5 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 мая 2025 года.

В Махачкале произошла перестрелка

Источник: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

В Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции. В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили о гибели двух полицейских. Нападавших нейтрализовали.

ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва в Курскую область

Источник: Александр Река/ТАСС

Украинские силы попытались прорваться в Курскую область малыми группами у населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Атака была отражена, противник отступил.

В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по ресурсам

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Песков заявил, что соглашение США и Украины по природным ресурсам можно комментировать только после анализа самого соглашения. Документ предполагает совместное инвестирование в фонд, при этом США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине.

В Севастополе отказались проводить парад в честь юбилея Победы

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе не будет Парада Победы 9 мая по согласованию с Минобороны. Решение принято из соображений безопасности и продолжает практику, начатую в 2023 году.

Доступ в интернет в Москве может быть ограничен в праздники

Источник: Олег Елков/ТАСС

РСЧС предупредила о возможных ограничениях доступа в интернет в Москве. Это связано с обеспечением безопасности в период проведения праздничных мероприятий.