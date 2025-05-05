Шесть компонентов в составе зубной пасты, которые могут вызвать аллергию и рак

Зубная паста Colgate Total Clean Mint может быть опасна для здоровья. Люди массово жалуются на язвы, нарывы, жжение во рту и воспаление слизистой и десен после чистки. Врач — стоматолог-терапевт, хирург Артур Тумашевич рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что могло вызвать такую реакцию организма и какие еще компоненты в составе пасты опасны для здоровья.
Что не так с Colgate Total Clean Mint.
Как рассказал эксперт, в интернете можно найти различные составы зубной пасты Colgate Total Clean Mint. Это зависит от законодательства, котор