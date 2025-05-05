Каждый третий соискатель в IT в России младше 30 лет, показало исследование

«Согласно данным, полученным в ходе совместного исследования ИТ-компании и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в первом квартале 2025 года россияне разместили или обновили почти 10 миллионов резюме, при этом 34% из них (более 3,3 миллиона) приходится на представителей поколения людей, которые родились после 1995 года, постмиллениалов или зумеров. В сегменте информационных технологий доля резюме этого поколения от всех ИТ-анкет составила 30% (512 тысяч)», — сказано в исследовании.