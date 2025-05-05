Каждый третий соискатель в IT в России младше 30 лет, показало исследование

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Каждый третий соискатель в IT-сфере родился после 1995 года и относится к поколению зумеров или постмиллениалов — в первом квартале 2025 года они разместили около 512 тысяч анкет, говорится в исследовании IT-компании BIA Technologies и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Данные исследования есть в распоряжении РИА Новости.
«Согласно данным, полученным в ходе совместного исследования ИТ-компании и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в первом квартале 2025 года россияне разместили или обновили почти 10 миллионов резюме, при этом 34% из них (более 3,3 миллиона) приходится на представителей поколения людей, которые родились после 1995 года, постмиллениалов или зумеров. В сегменте информационных технологий доля резюме этого поколения от всех ИТ-анкет составила 30% (512 тысяч)», — сказано в исследовании.
Самыми популярными в IT у зумеров стали профессии программиста/разработчика, дизайнера, аналитика и руководителя проектов. Почти четверть молодых соискателей рассчитывают на зарплату до 80 тысяч рублей в месяц. На доход в 80−160 тысяч рублей претендуют 16%, еще 4% — на доход в диапазоне 160−240 тысяч рублей. При этом примечательно, что 56% вовсе не указывают в резюме желаемый заработок.
Как объясняют аналитики HeadHunter, отсутствие зарплатных ожиданий в резюме может быть связано с опасением прогадать с уровнем запрашиваемого дохода, а также с неопытностью — молодые соискатели могут просто не знать, сколько они стоят как профессионалы. В целом это нормальная ситуация для начинающих специалистов в любой профессии.
Кроме зарплаты, зумерам важны нематериальные бенефиты. Так, 23% соискателей из их числа в ходе исследования заявили, что хотят работать только в удаленном формате, а 21% желают иметь гибкий рабочий график. По востребованности эти преференции опередили даже компенсацию затрат — мобильная связь, питание, проезд, обучение иностранным языкам, спорт и другие (17%), а также ДМС (16%).
«Представители этого поколения стали катализаторами изменений на современном рынке труда. Соискатели, выросшие в эпоху цифровых технологий и социальных сетей, обладают навыками и подходами, которые делают их незаменимыми в таких сферах, как информационные технологии и другие инновационные отрасли. Зумеры отличаются высокой адаптивностью к новым инструментам и платформам, что позволяет им легко интегрироваться в динамично меняющуюся рабочую среду», — прокомментировали в BIA Technologies.