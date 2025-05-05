Бахрушинский театральный музей откроет выставку «Фронтовые дороги театров»

«К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мы представляем выставку, рассказывающую о подвиге советских артистов, не раз выходивших на сцену под свист пуль и грохот снарядов — тех, кто своим творчеством поддерживал боевой дух и делил фронтовые тяготы с бойцами Красной армии. Выставка “Фронтовые дороги театров. К 80-летию Великой Победы” в доме-музее имени М. С. Щепкина стала вторым выставочным проектом в серии, приуроченной ко Дню Победы. Первая выставка прошла в Бердянске, а вскоре ожидается открытие в нашем филиале в Зарайске. Этот проект — наша дань памяти тем, кто сражался не только оружием, но и искусством, вдохновляя и поддерживая солдат в самые тяжелые времена» — сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.