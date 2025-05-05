Трамп заявил о необходимости отреставрировать и открыть тюрьму «Алькатрас»

Свою славу «Алькатрас» приобрел благодаря знаменитым преступникам, которые там сидели, и громким попыткам побега. Среди первых за пределами США особенно известен гангстер Аль Капоне. На острове он часто ссорился с другими заключенными, дрался с ними, и один из них даже как-то ударил в спину Капоне ножницами, пока бывший гангстер стоял в очереди в тюремную парикмахерскую. Из тюрьмы бандита выпустили раньше окончания его срока уже в тяжелом состоянии, так как у него развился в заключении запущенный сифилис.