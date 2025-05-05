Разработана «сверхпроводниковая» теория темной материи и энергии

Проведенные учеными расчеты показали, что на самых первых стадиях этого процесса в ранней Вселенной могли возникнуть частицы и античастицы, похожие по своей природе на электроны и прочие элементарные частицы из класса фермионов, но при этом сильно отличающиеся от них по температуре и другим характеристикам. Изначально они непрерывно взаимодействовали друг с другом и вели себя как некая форма излучения, однако при падении температуры до некого порогового значения их свойства резко поменялись и они объединились в пары из частиц и античастиц.