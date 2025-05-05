Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы в Горловке

«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики “Городская больница № 2 города Горловки”, — говорится в документе.