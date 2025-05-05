Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы в Горловке

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы № 2 Горловки в ДНР, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики “Городская больница № 2 города Горловки”, — говорится в документе.