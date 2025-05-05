В Феодосии открыли стелу «Город воинской славы»

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Стелу «Город воинской славы» установили и открыли в Феодосии в Крыму, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Ким.
Президент РФ Владимир Путин в 2015 году подписал указ о присвоении Феодосии звания «Город воинской славы».
«Сегодня в Феодосии был глава республики (Крым Сергей Аксенов — ред), возложили к стеле цветы» , — сообщил Ким.
Стела представляет собой 16-метровую колонну из гранита, увенчанную двуглавым орлом. В основании на постаменте установлены четыре барельефа с изображениями важных для города событий времен правления Екатерины Великой, Великой Отечественной войны и современности.
Стела установлена у центральной части города, недалеко от побережья, на проспекте Айвазовского. Здесь также привели в порядок и благоустроили большую зону отдыха с фонтаном. Горожане уже несут к стеле цветы, сказал Ким. Стела явно станет еще одним местом, куда 9 мая пойдут тысячи жителей и гостей города, чтобы почтить память погибших в боях за Феодосию, отметил он.
Массовые мероприятия в городе на открытии монумента не проводились в связи с требованием безопасности.
В годы Великой Отечественной войны Феодосию дважды оккупировали вражеские войска. Архивные данные сообщают о гибели около 11 тысяч жителей. Первый раз город был освобожден в декабре 1941 года в результате Керченско-Феодосийской десантной операции, главной целью которой стало отвлечение немецкой группировки от Севастополя. Несмотря на первоначальный успех, впоследствии операция закончилась неудачей и Крым полностью перешел под контроль врага со взятием Севастополя в июле 1942 года.
Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В течение нескольких дней был освобожден практически весь Крым за исключением Севастополя. Феодосия была освобождена 13 апреля 1944 года. Взятие штурмом Севастополя произошло 9 мая 1944 года, отдельные очаги сопротивления в городе подавлялись до 12 мая. Результатами операции стали полный разгром 17-й армии вермахта.