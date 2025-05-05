В Феодосии открыли стелу «Город воинской славы»

Стела установлена у центральной части города, недалеко от побережья, на проспекте Айвазовского. Здесь также привели в порядок и благоустроили большую зону отдыха с фонтаном. Горожане уже несут к стеле цветы, сказал Ким. Стела явно станет еще одним местом, куда 9 мая пойдут тысячи жителей и гостей города, чтобы почтить память погибших в боях за Феодосию, отметил он.