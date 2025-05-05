Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЛНР в День Победы приостановят комендантский час

Пасечник подписал указ о приостановке комендантского часа в ЛНР в День Победы.
Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что подписал указ о приостановке действия комендантского часа в районах республики, где позволяет оперативная обстановка, с 23.00 9 мая по 04.00 10 мая.

По его словам, жители республики должны свободно и без препятствий принять участие во всех торжествах, которые пройдут в муниципалитетах в честь 80-летия Победы.

«С этой целью подписал указ о приостановке действия комендантского часа в тех районах, где на сегодняшний день позволяет обстановка. Действие комендантского часа в регионе будет приостановлено с 23.00 9 мая до 04.00 10 мая», — написал Пасечник.

Однако он отметил, что комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме в Кременском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.

«Призываю всех жителей республики к ответственному соблюдению мер безопасности на мероприятиях в честь юбилея Великой Победы», — добавил он.