В ЛНР в День Победы приостановят комендантский час

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что подписал указ о приостановке действия комендантского часа в районах республики, где позволяет оперативная обстановка, с 23.00 9 мая по 04.00 10 мая.
По его словам, жители республики должны свободно и без препятствий принять участие во всех торжествах, которые пройдут в муниципалитетах в честь 80-летия Победы.
«С этой целью подписал указ о приостановке действия комендантского часа в тех районах, где на сегодняшний день позволяет обстановка. Действие комендантского часа в регионе будет приостановлено с 23.00 9 мая до 04.00 10 мая», — написал Пасечник.
Однако он отметил, что комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме в Кременском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.
«Призываю всех жителей республики к ответственному соблюдению мер безопасности на мероприятиях в честь юбилея Великой Победы», — добавил он.