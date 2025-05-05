Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерею Ярославу Лазуткину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник.