Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерею Ярославу Лазуткину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник.
Путин объявил благодарность Лазуткину «за активное участие в реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества», говорится в указе «О поощрении».
Президент также объявил благодарность руководителю учебно-методического центра Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Ирине Котиной.