Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ

Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ Лазуткину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерею Ярославу Лазуткину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник.

Путин объявил благодарность Лазуткину «за активное участие в реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества», говорится в указе «О поощрении».

Президент также объявил благодарность руководителю учебно-методического центра Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Ирине Котиной.