Как вписать антиквариат в интерьер и не превратить квартиру в филиал Лувра

Посещение музея может вызвать желание привнести эту эстетику и в свой дом. В этом нет ничего плохого, но как не превратить свою квартиру в филиал Лувра и не потерять ощущение домашнего уюта? «Вечерняя Москва» узнала у коллекционера антиквариата и основательницы бутика уникальных находок Регины Ван Влит, как создать стильный, теплый, живой интерьер с антикварными находками.