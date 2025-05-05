Как вписать антиквариат в интерьер и не превратить квартиру в филиал Лувра

Посещение музея может вызвать желание привнести эту эстетику и в свой дом. В этом нет ничего плохого, но как не превратить свою квартиру в филиал Лувра и не потерять ощущение домашнего уюта? «Вечерняя Москва» узнала у коллекционера антиквариата и основательницы бутика уникальных находок Регины Ван Влит, как создать стильный, теплый, живой интерьер с антикварными находками.
По мнению эксперта, чтобы антикварная вещь смотрелась органично, она должна не пылиться за стеклом, а «вступать в диалог» с пространством и деталями вашего дома.
— Мне близка идея «живого интерьера», где комод XVIII века может соседствовать с креслом из 1980-х, а винтажные бокалы участвуют в обычных ужинах с друзьями, — поделилась собеседница «ВМ».
Миксуйте эпохи и стили.
— Самая распространенная ошибка — создать «декорацию» одной эпохи, — отметила Ван Влит. — Это и есть та самая «музейность», от которой мы стараемся уйти. Гораздо интереснее и живее смотрятся сочетания разных времен.
Идеи:
старинный буфет рядом с лаконичным современным столом;антикварное зеркало над минималистичной раковиной;бронзовые подсвечники на столе середины XX века.
Используйте антиквариат функционально.
— Не превращайте вещь в идола. Пусть она живет, и пусть ею пользуются. Это придает предмету подлинности. Делайте акценты, а не выставки, — посоветовала эксперт.
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Идеи:
поднос XIX века — для утреннего кофе;хрустальная ваза — для пионов в мае и шишек в декабре;пепельница — под ключи или зажимы для денег;фарфор — не в серванте, а в деле.
Отдавайте предпочтение совершенно разным предметам.
— Коллекция однотипных предметов рискует превратиться в музейную экспозицию. Лучше один выразительный объект на спокойном фоне, — считает Ван Влит.
Идеи:
один крупный портрет вместо галереи картин: пара антикварных стульев вместо набора мебели;один подсвечник как арт-объект.
Добавляйте свет и цвет.
— Антиквариат часто тяготеет к тяжелым формам и темным тонам. Добавьте воздуха с помощью освещения и текстиля, — порекомендовала специалист.
Идеи:
перетянуть старинное кресло современной тканью;поставить резной стол на фоне белой стены;тяжелую бронзу можно уравновесить матовой керамикой.
— Холодное освещение делает антиквариат плоским и «музейным». Мягкий и теплый свет подчеркивает текстуру, добавляет уюта и глубины, — заметила собеседница «ВМ».
Примеры:
лампы с абажурами — всегда выигрышно;подсветка для картин и зеркал — как в галерее;встраиваемый свет в мебель — неожиданно современно.
Обрамляйте вещь жизнью.
— Если вокруг антикварного предмета живут книги, цветы, свечи — он смотрится естественно. Живые детали убирают дистанцию, — объяснила Ван Влит.
Идеи:
консоль с вазой, почтой и ключами;подсвечник с капельками воска;ваза с сезонной веткой или травой из ближайшего парка.
Оставляйте место для воздуха.
— Переизбыток антиквариата в интерьере — прямой путь к музейному духу. Пусть вещи будут в нужном количестве и в правильных местах, — подчеркнула эксперт.
Советы:
один выразительный стул — лучше, чем два похожих;лучшая антикварная пара — это контраст, а не дубликат;пусть у каждой вещи будет «пространство для дыхания».
— Антиквариат — это не про прошлое. Это про вкус, свободу и любовь к деталям. Не бойтесь сочетаний, не бойтесь иронии. Пусть в вашем доме будет место и для истории, и для жизни. Не создавайте музей — создавайте пространство, в котором хочется жить, — заключила коллекционер.
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