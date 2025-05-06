Кроссворд на 6 мая 2025

Сегодня, 6 мая, отмечает день рождения американский актер Джордж Клуни — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Его карьера охватывает десятки фильмов и социальных инициатив. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ключевые этапы его биографии.