Кроссворд на 6 мая 2025

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Сегодня, 6 мая, отмечает день рождения американский актер Джордж Клуни — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Его карьера охватывает десятки фильмов и социальных инициатив. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ключевые этапы его биографии.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.