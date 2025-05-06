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Кроссворд на 6 мая 2025

Сегодня, 6 мая, отмечает день рождения американский актер Джордж Клуни — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Его карьера охватывает десятки фильмов и социальных инициатив. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ключевые этапы его биографии.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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