Собственный препарат сделает терапию СМА доступнее для российских пациентов

«Для семей пациентов важно обладать информацией о том, как работает препарат, насколько он эффективен и безопасен. В этой связи, важным оказывается не только получение информации от производителя лекарственного средства, но и обмен опытом реального применения, информация от врачей и от самих пациентов. В частности, недавно мы проводили встречу с пациентами, которые уже получили Лантесенс, в ходе которой попросили семьи поделиться личным опытом. Основная масса пациентов перешла на отечественный препарат совсем недавно и, несомненно, потребуется больше времени, чтобы накопить больший опыт и больше данных реальной клинической практики», — отмечает директор благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.