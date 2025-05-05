МВД Дагестана сообщило о нейтрализации напавших на полицейских в Махачкале

Двое полицейских погибли, двое получили ранения в результате перестрелки с вооруженными людьми в Махачкале. Telegram-каналы сообщали, что нападавших было четверо и двоим из них удалось скрыться на полицейской машине, однако в МВД Дагестана эту информацию опровергли. По данным ведомства, преступников было двое, оба нейтрализованы. Ранения также получили трое гражданских. В их числе, по данным Mash, 12-летняя девочка ей осколок попал в руку. Кроме того, пострадала 17-летняя девушка, ее состояние оценивается как средней тяжести.