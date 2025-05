Ответы на кроссворд от 6 мая 2025: интересные факты про Джорджа Клуни

5. Помощь

Джордж Клуни активно оказывает гуманитарную помощь. Он является одним из основателей организации Not On Our Watch Project, цель которой — предотвращение массовых преступлений и привлечение к этой проблеме внимания мирового сообщества и необходимых ресурсов. Среди его партнеров по проекту — Брэд Питт, Мэтт Деймон, Дон Чидл и другие известные личности. В 2010 году Клуни организовал телемарафон для сбора средств пострадавшим от землетрясения на Гаити.