Ответы на кроссворд от 6 мая 2025: интересные факты про Джорджа Клуни

4. Фред

Режиссерская работа Джорджа Клуни, историческая драма «Доброй ночи и удачи», получила шесть номинаций на премию «Оскар» в 2006 году. Клуни использовал необычный метод подготовки актеров: каждое утро они получали копии газет 1953 года, перепечатывали статьи и участвовали в импровизированных «редакционных» совещаниях. Чтобы профинансировать фильм, Клуни заложил свой дом. Он также согласился на символическую оплату в один доллар за сценарий, режиссуру и актерскую игру, что помогло удержать бюджет на уровне 7,5 миллионов долларов.