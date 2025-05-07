Ответы на кроссворд от 6 мая 2025: интересные факты про Джорджа Клуни

По горизонтали:
1. Арест
16 марта 2012 года Джордж Клуни был арестован за гражданское неповиновение во время акции протеста у посольства Судана. Арест, спланированный как часть акции, был призван привлечь внимание к бедственному положению детей в Судане. Клуни заявил репортерам, что его цель — привлечь внимание к проблемам «невинных детей». Вместе с ним были арестованы и другие известные правозащитники, включая Мартина Лютера Кинга III.
2. Корбейн
В 2010 году на экраны вышел фильм «Американец», драматическая работа Антона Корбейна, снятая по мотивам романа «Очень скрытный джентльмен» Мартина Бута. Местом съемок был выбран регион Абруццо в Италии, отличающийся своим уникальным горным ландшафтом. Перед началом съемок, в апреле 2009 года, Абруццо пострадал от мощного землетрясения, разрушившего город Л'Аквила, где планировалось снимать часть фильма. Джордж Клуни и Билл Мюррей посетили Л'Аквилу, выразили поддержку пострадавшим и открыли временный кинотеатр.
3. Солярис
В 2002 году Клуни исполнил главную роль в экранизации романа Станислава Лема «Солярис», режиссером которой выступил Стивен Содерберг. В этой фантастической драме, адаптированной для англоязычной аудитории, имена некоторых персонажей были изменены: Снаут — Сноу, Хари — Рея, Сарториус — Гордон, Гибарян — Джибариан. Изначально Содерберг планировал снять в главной роли другого актера, однако Клуни лично обратился к режиссеру с просьбой утвердить его, и после отказа Дэниэла Дэй-Льюиса получил эту роль.
4. Фред
Режиссерская работа Джорджа Клуни, историческая драма «Доброй ночи и удачи», получила шесть номинаций на премию «Оскар» в 2006 году. Клуни использовал необычный метод подготовки актеров: каждое утро они получали копии газет 1953 года, перепечатывали статьи и участвовали в импровизированных «редакционных» совещаниях. Чтобы профинансировать фильм, Клуни заложил свой дом. Он также согласился на символическую оплату в один доллар за сценарий, режиссуру и актерскую игру, что помогло удержать бюджет на уровне 7,5 миллионов долларов.
5. Помощь
Джордж Клуни активно оказывает гуманитарную помощь. Он является одним из основателей организации Not On Our Watch Project, цель которой — предотвращение массовых преступлений и привлечение к этой проблеме внимания мирового сообщества и необходимых ресурсов. Среди его партнеров по проекту — Брэд Питт, Мэтт Деймон, Дон Чидл и другие известные личности. В 2010 году Клуни организовал телемарафон для сбора средств пострадавшим от землетрясения на Гаити.
По вертикали:
1. Арго
Джордж Клуни и Грант Хеслов сыграли ключевую роль в создании триллера Бена Аффлека «Операция “Арго”», спродюсировав этот фильм. Сюжет, основанный на реальной операции по спасению американских дипломатов из Тегерана, был вдохновлен статьей Джошуа Бирмена и книгой Тони Мендеса. Приобретя права на экранизацию через Smokehouse Pictures и заключив договор с Warner Bros., они воплотили эту историю на большом экране. Фильм «Операция “Арго”» получил три премии «Оскар», включая премию за лучший фильм.
2. Росс
Джордж Клуни получил широкую известность благодаря роли доктора Дага Росса в медицинской драме NBC «Скорая помощь». Сериал получил 23 премии «Эмми» из 124 номинаций, включая премию за лучший драматический сериал в 1996 году.
3. Болезнь
В средней школе Клуни перенес паралич Белла, генетическое заболевание, которое он унаследовал от отца. Около года у него была парализована половина лица, из-за чего Клуни не мог нормально есть и пить, а также был закрыт левый глаз. По этой причине в школе он получил прозвище «Франкенштейн».
4. Тайн
Фильм «Идеальный шторм», снятый Вольфгангом Петерсеном по книге Себастьяна Юнгера, повествует о гибели рыболовецкого судна «Андреа Гейл» в 1991 году. После премьеры фильма семьи некоторых членов экипажа подали в суд, утверждая, что создатели выдумали события, предшествовавшие трагедии. Верховный суд Флориды и федеральный окружной суд отклонили иски, основываясь на свободе слова, гарантированной Первой поправкой к Конституции.
5. Оскар
В 2005 году вышел политический триллер «Сириана» Стивена Гейгана, основанный на мемуарах Роберта Бэра «Не вижу зла». Джордж Клуни, исполнивший одну из главных ролей, пошел на физические жертвы ради достоверности образа. Он набрал более 10 килограмм, соблюдая «макаронную диету», и столкнулся с проблемами со здоровьем, включая травму спины и головные боли. Игра Клуни получила высокую оценку критиков и принесла ему премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Интересные факты о Джордже Клуни:
- Джордж Клуни на протяжении многих лет является лицом часового бренда Omega. В 2007 году, став официальным представителем компании, он рассказал, что принял предложение о сотрудничестве, поскольку его первыми и долгое время единственными часами были Omega, подаренные дядей в день высадки Нила Армстронга на Луну. Клуни подчеркнул, что для него Omega — символ класса и престижа, и с тех пор он постоянно носит часы этой марки. Это можно заметить в фильмах «Американец» и «Гравитация», а также на важных мероприятиях.
- Джордж Клуни потерял своего домашнего питомца — борова Макса — в 2006 году. Макс дожил до 18 лет и весил 126 кг. Актер был настолько привязан к питомцу, что иногда позволял ему спать в своей кровати.
- Первой главной ролью Джорджа Клуни в Голливуде стала роль в культовом фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Сценарий к фильму написал Квентин Тарантино. Примечательно, что фраза «Нет, спасибо, я уже был женат», произнесенная Клуни в фильме, была импровизацией. Изначально Роберт Родригес не планировал оставлять ее в финальной версии, однако после использования этой фразы в трейлере, режиссеру пришлось включить ее в картину.
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