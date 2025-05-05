В Аптекарском огороде в Москве высадили яблоню в честь юбилея Победы

«Девятого мая мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата знаменательная, многие наши деды, фактически в каждой семье есть человек, который так или иначе связан с войной, принимал в ней участие. И конечно же, эта дата очень памятная для нас для всех. И мы хотели бы, чтобы она отозвалась в ряду поколений. Поскольку Ботанический сад — это такой музей растений, у нас есть традиция высаживать по памятным датам те или иные растения», — рассказал журналистам директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб.