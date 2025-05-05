В Аптекарском огороде в Москве высадили яблоню в честь юбилея Победы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Яблоню в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне высадили в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
«Девятого мая мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата знаменательная, многие наши деды, фактически в каждой семье есть человек, который так или иначе связан с войной, принимал в ней участие. И конечно же, эта дата очень памятная для нас для всех. И мы хотели бы, чтобы она отозвалась в ряду поколений. Поскольку Ботанический сад — это такой музей растений, у нас есть традиция высаживать по памятным датам те или иные растения», — рассказал журналистам директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб.
Он пояснил, что в годы войны яблоня стала знаковым растением для страны. «В самый разгар войны, в 1943 году, селекционеров пригласили на совещание в правительство, и речь шла о закладке яблоневых садов. Когда ученые удивились, что середина войны, почему же вы говорите о том, что нужно сажать яблони. На что им сказали, что, поскольку мы твердо верим в свою победу, мы можем планировать сады, которые будут плодоносить через 10, через 20 лет, и они увековечат память наших героев», — отметил Чуб.
В мероприятии также приняли участие члены ассоциации «Север — дети войны СССР», представители Совета ветеранов МГУ и студенты университета.