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Путин наградил соавтора «Что? Где? Когда?» Орденом Дружбы

Путин наградил соавтора «Что? Где? Когда?» Стеценко Орденом Дружбы.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил соавтора телепередачи «Что? Где? Когда?» и генерального директора компании «Игра-ТВ» Наталию Стеценко Орденом Дружбы.

Соответствующий указ президента опубликован.

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Дружбы Стеценко Наталию Ивановну — генерального директора общества с ограниченной ответственностью “Телекомпания Игра-ТВ”, город Москва», — говорится в документе.

Стеценко — соавтор игры «Что? Где? Когда?», вдова Владимира Ворошилова, создателя, режиссёра и ведущего передачи.