Путин наградил соавтора «Что? Где? Когда?» Орденом Дружбы

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Дружбы Стеценко Наталию Ивановну — генерального директора общества с ограниченной ответственностью “Телекомпания Игра-ТВ”, город Москва», — говорится в документе.