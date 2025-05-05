Путин наградил соавтора «Что? Где? Когда?» Орденом Дружбы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил соавтора телепередачи «Что? Где? Когда?» и генерального директора компании «Игра-ТВ» Наталию Стеценко Орденом Дружбы.
Соответствующий указ президента опубликован.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Дружбы Стеценко Наталию Ивановну — генерального директора общества с ограниченной ответственностью “Телекомпания Игра-ТВ”, город Москва», — говорится в документе.
Стеценко — соавтор игры «Что? Где? Когда?», вдова Владимира Ворошилова, создателя, режиссёра и ведущего передачи.