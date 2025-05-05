Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена на «Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили в РЖД.
«В рамках акции “Огонь памяти” в Северную столицу отправлена частица Вечного огня, взятая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве», — говорится в сообщении.
Огонь транспортировали в специальной лампаде с системой защиты — доступ воздуха и отвод продуктов горения регулируются через металлические сетки, что гарантирует полную безопасность и сохранность пламени в пути, уточнили в компании.