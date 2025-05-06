Чего достиг Дональд Трамп за 100 дней президентства в США: результаты опроса Новостей Mail

51% респондентов считает, что Дональд Трамп скорее стремится к улучшению отношений и расширению сотрудничества с Россией, но из прагматичных интересов. 30% полагает, что сотрудничество используется лишь как инструмент давления. 10% убеждены, что Трамп действительно заинтересован в улучшении отношений, а 7% наоборот, полагают, что он не стремится к сближению. Еще 2% затруднились дать ответ.