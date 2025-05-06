Чего достиг Дональд Трамп за 100 дней президентства в США: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
100 дней Трампа у власти
По мнению большинства опрошенных (51%) двусторонние отношения между Россией и США за первые 100 дней президентства Трампа улучшились. 41% считает, что остались на прежнем уровне, 4% — что отношения ухудшились, и столько же затруднились ответить.
51% респондентов считает, что Дональд Трамп скорее стремится к улучшению отношений и расширению сотрудничества с Россией, но из прагматичных интересов. 30% полагает, что сотрудничество используется лишь как инструмент давления. 10% убеждены, что Трамп действительно заинтересован в улучшении отношений, а 7% наоборот, полагают, что он не стремится к сближению. Еще 2% затруднились дать ответ.
Урегулирование кризиса на Украине
24% полагают, что у него иные цели, не связанные напрямую ни с миром, ни с боевыми действиями. 9% уверены, что Трампу выгодно сохранить конфликт, и только 8% считают, что он действительно стремится к прекращению боевых действий. 1% затруднился с ответом.
По мнению 61% респондентов введение пошлин США при Трампе приведет к усилению экономической нестабильности в мире. 51% ожидают обострения торговых конфликтов между странами, 22% считают, что начнется снижение ВВП крупнейших экономик, 15% — что США смогут укрепить свои экономические позиции. 7% уверены, что серьезных последствий не будет, а 6% прогнозируют укрепление доллара по отношению к другим валютам. Еще 6% затруднились с ответом. Сумма процентов превышает 100%, поскольку респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.