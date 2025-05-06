Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чего достиг Дональд Трамп за 100 дней президентства в США: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о действиях Дональда Трампа за первые 100 дней на посту президента США.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 2—3 мая. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

100 дней Трампа у власти

35% россиян оценивают действия Дональда Трампа за первые 100 дней на посту президента США скорее положительно, 11% воспринимают их полностью положительно. В то же время 22% настроены скорее отрицательно, а 17% — категорически отрицательно. 15% затруднились ответить.

По мнению большинства опрошенных (51%) двусторонние отношения между Россией и США за первые 100 дней президентства Трампа улучшились. 41% считает, что остались на прежнем уровне, 4% — что отношения ухудшились, и столько же затруднились ответить.

51% респондентов считает, что Дональд Трамп скорее стремится к улучшению отношений и расширению сотрудничества с Россией, но из прагматичных интересов. 30% полагает, что сотрудничество используется лишь как инструмент давления. 10% убеждены, что Трамп действительно заинтересован в улучшении отношений, а 7% наоборот, полагают, что он не стремится к сближению. Еще 2% затруднились дать ответ.

Урегулирование кризиса на Украине

В вопросе возможного мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной большинство (58%) считают, что Трамп лишь частично заинтересован в достижении мира и действует в собственных интересах.

24% полагают, что у него иные цели, не связанные напрямую ни с миром, ни с боевыми действиями. 9% уверены, что Трампу выгодно сохранить конфликт, и только 8% считают, что он действительно стремится к прекращению боевых действий. 1% затруднился с ответом.

По мнению 61% респондентов введение пошлин США при Трампе приведет к усилению экономической нестабильности в мире. 51% ожидают обострения торговых конфликтов между странами, 22% считают, что начнется снижение ВВП крупнейших экономик, 15% — что США смогут укрепить свои экономические позиции. 7% уверены, что серьезных последствий не будет, а 6% прогнозируют укрепление доллара по отношению к другим валютам. Еще 6% затруднились с ответом. Сумма процентов превышает 100%, поскольку респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.