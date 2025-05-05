Путин отметил нравственную ценность постановок «Театра Победы»

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля «Театр Победы» отметил, что их постановки, рассказывающие о мужестве отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную ценность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля “Театр Победы”, объединившего лучшие профессиональные, студенческие и детские театральные коллективы из России и Республики Беларусь… Замечательные театральные постановки, рассказывающие о мужестве наших отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную, художественную ценность, играют значимую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сбережении памяти о героических страницах нашей общей истории», — говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул важность того, что в последние годы многие драматурги, режиссёры, сценаристы всё чаще обращаются к теме подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
Глава государства считает проведение фестиваля яркой и востребованной инициативой, одним из заметных и по-настоящему праздничных мероприятий, приуроченных к приближающемуся 80-летию Великой Победы. Он выразил уверенность в том, что нынешняя торжественная церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет большим событием для всех присутствующих, будет содействовать обмену опытом, укреплению творческих и личных контактов.
«И конечно, поздравляю лауреатов с успехом, желаю новых свершений и всего наилучшего», — добавил Путин.