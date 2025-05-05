Путин отметил нравственную ценность постановок «Театра Победы»

Глава государства считает проведение фестиваля яркой и востребованной инициативой, одним из заметных и по-настоящему праздничных мероприятий, приуроченных к приближающемуся 80-летию Великой Победы. Он выразил уверенность в том, что нынешняя торжественная церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет большим событием для всех присутствующих, будет содействовать обмену опытом, укреплению творческих и личных контактов.