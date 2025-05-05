Толпы туристов заполонили Питер и Калининград: можно ли отдохнуть в таких условиях

— В большей степени качество отдыха зависит от ожиданий самого человека. Если изначально он планирует посещение новых мест (музеев, выставок, парков), то, конечно, у него есть осознание того, что в этих местах будет большое количество посторонних. И это уже не будет таким серьезным стрессом для психики. Но если же человек настраивался на расслабление, минимальное количество людей вокруг и отсутствие излишней коммуникации, то толпа людей для его мозга может стать большой неожиданностью. С большой вероятностью он будет разочарован и недоволен отдыхом, — заключил Вилков.