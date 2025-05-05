Толпы туристов заполонили Питер и Калининград: можно ли отдохнуть в таких условиях

В эти майские праздники в Санкт-Петербурге и Калининграде наблюдается небывалый поток туристов. Северная столица и «маленькая Европа» стали буквально центром притяжения людей со всех уголков страны. Можно ли нормально отдохнуть в толпе, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.
Как правило, люди специально стараются выбирать для отдыха такие места, где не бывает большого скопления людей, потому что толпы создают дополнительную стрессовую ситуацию для мозга, рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.
— Выходные в другом городе обычно организовывают, чтобы отдохнуть от стресса, шума и ритма большого города. Поэтому для расслабления и релаксации большинство людей выбирают уединение, покой и тишину. Это помогает восстановить ресурсы, которые человек растрачивает во время рабочей деятельности. А наличие шума и большого количества отвлекающих факторов мозг воспринимает как стрессовую ситуацию, поэтому полноценный отдых может сорваться, — сообщил эксперт.
Однако не для всех большое количество посторонних людей является проблемой, отметил психиатр.
— Каждый человек по-разному воспринимает большое количество людей вокруг себя. Для некоторых эффект новизны и смена обстановки вполне могут компенсировать наличие большого количества людей рядом. Но надо понимать, что так человек не отдохнет в полной мере, потому что большое количество незнакомцев поблизости — все еще отвлекающий фактор для мозга, — пояснил Вилков.
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При этом не самую последнюю роль в полноценном восстановлении играют ожидания человека от отдыха, добавил психотерапевт.
— В большей степени качество отдыха зависит от ожиданий самого человека. Если изначально он планирует посещение новых мест (музеев, выставок, парков), то, конечно, у него есть осознание того, что в этих местах будет большое количество посторонних. И это уже не будет таким серьезным стрессом для психики. Но если же человек настраивался на расслабление, минимальное количество людей вокруг и отсутствие излишней коммуникации, то толпа людей для его мозга может стать большой неожиданностью. С большой вероятностью он будет разочарован и недоволен отдыхом, — заключил Вилков.
Помимо Калининграда и Санкт-Петербурга, в праздничные выходные есть и другие доступные направления для отдыха. «ВМ» обсудила с экспертом по туризму Николаем Мельником, куда можно отправиться в мае, чтобы цена соответствовала качеству.