В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие «Бессмертного полка»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» состоится в 113 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа в очном формате, сообщил глава региона Руслан Кухарук.
«В 80-ю годовщину Великой Победы по улицам 113 городов и поселков Югры пройдет шествие “Бессмертного полка” в традиционном формате. Такое решение приняли сегодня на Организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Помимо этого, 9 и 10 мая в рамках акции «Бессмертный полк в небе Югры» семь самолетов с портретами участников Великой Отечественной войны пролетят над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом и Лангепасом. В общей сложности, отметил глава региона, в округе запланированы к проведению свыше 1800 тематических мероприятий.