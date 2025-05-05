В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие «Бессмертного полка»

«В 80-ю годовщину Великой Победы по улицам 113 городов и поселков Югры пройдет шествие “Бессмертного полка” в традиционном формате. Такое решение приняли сегодня на Организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств», — написал губернатор в своем Telegram-канале.