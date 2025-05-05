Трамп проведет встречу с переданной Россией американкой Ксенией Карелиной

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 5 мая (по американскому времени), встретится с в Белом доме с балериной Ксенией Карелиной, переданной Вашингтону Москвой в рамках обмена заключенными. Об этом сообщил местный телеканал NBC.
— Сегодня у Трампа запланирована встреча в Белом доме с российско-американской балериной Ксенией Карелиной, которая была освобождена из российской тюрьмы в прошлом месяце, — сообщил телеканал.
О самом обменном процессе стало известно утром 10 апреля. Россиянин, которого Вашингтон передал Москве в обмен на Карелину, обвинялся в США в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.
20 февраля 2024 года сотрудники Федеральной службы безопасности РФ арестовали Карелину в Екатеринбурге. Девушка собирала пожертвования, которые шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Адвокат американки Михаил Мушаилов позже сообщил, что та полностью признала вину.
Уже в начале августа того же года сторона защиты Карелиной уведомила, что она хочет участвовать в обмене заключенными между Россией и США после приговора. Спустя неделю Свердловский областной суд назначил девушке 12 лет колонии.