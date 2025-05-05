Трамп заявил, что ему известны заказчики подрыва «Северных потоков»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может назвать ответственных за подрыв газопроводов «Северный поток». При этом глава Белого дома отверг утверждения об ответственности России за произошедшее.
— Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то смог бы сказать вам, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал, — заявил президент США.
Так Трамп ответил на вопрос журналистов о возможности начала в Штатах собственного расследования подрыва газопроводов, передает ТАСС.
При этом, согласно информации издания Politico, власти США обсуждают вопрос о снятии санкций с газопровода «Северный поток — 2» и других российских активов в Европе в рамках переговоров по Украине.
Однако Европейский союз якобы не заинтересован в восстановлении работы газопроводов «Северный поток». С таким заявлением 3 марта выступила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.
Тем не менее, по данным источников западных СМИ, бывший гендиректор проекта «Северный поток — 2» Маттиас Варниг в настоящий момент разрабатывает план возобновления работы газопровода с участием инвесторов из Соединенных Штатов.