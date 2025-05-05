Терапевт Кришан раскрыла причины частой головной боли весной

Весной люди чаще испытывают головную боль из-за аллергии на пыльцу, обезвоживания и колебаний атмосферного давления. Об этом в своем микроблоге заявила врач общей практики, терапевт Пунам Кришан.
По словам специалиста, в ответ на раздражение, которое вызывает пыльца, организм вырабатывает гистамин — вещество, не только вызывающее чихание и зуд в глазах, но и провоцирующее воспаление носовых пазух. Именно это служит причиной сильной головной боли.
Также боль в голове провоцируют колебания атмосферного давления, которые происходят при переменчивой погоде. Кришан пояснила, что погодные условия влияют на сосуды, которые сужаются и расширяются. Самой распространенной причиной головных болей терапевт назвала обезвоживание: по ее словам, организм может испытывать недостаток воды, даже если человек не ощущает сильного дискомфорта.
Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что для уменьшения головной боли из-за резкой смены погоды нужно следить за прогнозами синоптиков и соблюдать режим сна — спать не менее 7−8 часов ежедневно. Невролог добавила, что пациентам необходимо следить за питанием и отказаться от продуктов, провоцирующих мигрень: например сыр, шоколад и кофе.