Терапевт Кришан раскрыла причины частой головной боли весной

Также боль в голове провоцируют колебания атмосферного давления, которые происходят при переменчивой погоде. Кришан пояснила, что погодные условия влияют на сосуды, которые сужаются и расширяются. Самой распространенной причиной головных болей терапевт назвала обезвоживание: по ее словам, организм может испытывать недостаток воды, даже если человек не ощущает сильного дискомфорта.