Родившейся в «маске Бэтмена» девочке из США проведут две операции в Петербурге

Американке Луне Феннер, известной как «девочка с маской Бэтмена», предстоит перенести две операции в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала пластический хирург Ольга Филиппова.
Она уточнила, что первый этап восстановления займет месяц. Повторное обследование назначено на конец июня. После хирургического вмешательства на лице девочки останется около 20 процентов рубцов в области носа и висков.
Врачи намерены удалить 40 процентов рубцов и провести обследование на онкомаркеры. Медики отмечают, что с нетерпением ждут завершения всех этапов лечения, чтобы оценить его результаты.
— Сейчас будем переходить на центральную часть лица. После этого этапа ребенок похорошеет заметно, — сообщила Филиппова в разговоре с 78.ru.
У малышки с детства было огромное родимое пятно на лице. Этот невус придавал ей некое сходство с маской героя комиксов Бэтмена. Пятно могло спровоцировать появление онкологических новообразований, поэтому родители приняли решение об операции.
Американские врачи отказались ее проводить, поэтому семья обратилась к медикам из Краснодара, которые помогли девочке. Хирург Павел Попов удалил пятно лазером еще в 2021 году.
В прошлом году Луне Феннер провели новую хирургическую манипуляцию в клинике в Санкт-Петербурге: ей удалили рубцовые ткани на ее лице и заменили здоровой кожей, а также выполнили пластику верхнего века.