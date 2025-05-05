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Бессент: Трамп хотел использовать сделку с Украиной для воздействия на Россию

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намеревался при помощи сделки по редкоземельным металлам с Украиной оказать влияние на российское руководство в контексте переговоров. С таким заявлением в понедельник, 5 мая, выступил глава американского министерства финансов Скотт Бессент в рамках беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намеревался при помощи сделки по редкоземельным металлам с Украиной оказать влияние на российское руководство в контексте переговоров. С таким заявлением в понедельник, 5 мая, выступил глава американского министерства финансов Скотт Бессент в рамках беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии.

— Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним, — приводит слова Бессента РИА Новости.

Новая версия соглашения о редкоземельных металлах, подготовленная администрацией Трампа, подразумевает полный контроль над будущими инвестициями и добычу полезных ископаемых на Украине.

Как заявлял депутат Верховной рады Богдан Кицак в начале апреля, Киев отказался подписывать обновленный вариант соглашения по недрам от США. По его словам, между сторонами сделки начинаются препирания, когда они выдвигают друг другу свои условия.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский озвучил подробности соглашения по вопросам недропользования.