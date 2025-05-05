Ярославский «Локомотив» стал первым участником финала Кубка Гагарина

Ярославцы выиграли серию со счётом 4−1 и второй год подряд вышли в финал Кубка Гагарина. В прошлом году они в четырёх играх проиграли магнитогорскому «Металлургу». Соперник железнодорожников определится в серии московского «Динамо» и челябинского «Трактора» (1−3).