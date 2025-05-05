Путин обновил состав набсовета «Движения первых»

Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета российского движения детей и молодежи «Движение первых». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, Владимир Путин возглавил наблюдательный совет, а первый замруководителя администрации лидера РФ Сергей Кириенко стал заместителем председателя совета. В то же время в его состав вошли глава «Росмолодежи» Григорий Гуров, замминистра обороны Виктор Горемыкин, председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых и другие.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Владимир Путин назвал «приличной армией» 11 миллионов человек в рядах «Движения первых». Он отметил, что число участников движения увеличивается.