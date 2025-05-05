В «Русской общине» рассказали о рейде, завершившимся гибелью человека в Ленобласти

Визит Русской общины в квартиру в Ленобласти закончился пожаром. В огне погиб уроженец Армении, а его знакомая из Сочи выпрыгнула в окно и получила серьезные травмы. По словам хозяйки квартиры, активисты пришли к ее наркозависимому сыну, побили, закрыли его в туалете, потом стали шокером его обрабатывать и газом . В Русской общине же заявили, что женщина сама обратилась к ним за помощью, а находившиеся в квартире люди напали на активистов и устроили поджог.