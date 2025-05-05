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Военным из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк

Российские бойцы, уничтожившие Leopard с помощью дрона, получили денежное вознаграждение.

Источник: Аргументы и факты

Власти Забайкальского края выплатили свыше одного миллиона рублей бойцам-землякам, уничтожившим немецкий танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.

«Наш расчет БПЛА уничтожил вражеский танк… Выплатили бойцам, подбившим укронацистский “Леопард”, вознаграждение… Оператор беспилотника получил 1 млн рублей, а 3 его товарища — по 150 тыс. рублей», — сообщил он.

Осипов также поздравил военнослужащих с боевым успехом.

К посту прикреплен ролик с уничтожением танка Leopard.

Накануне военкор Александр Коц заявил, что в Курской области военнослужащий 106-й дивизии ВДВ Эммануил Давыдов уничтожал украинскую технику в течение трех недель после ранения.