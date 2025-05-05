Военным из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк

Власти Забайкальского края выплатили свыше одного миллиона рублей бойцам-землякам, уничтожившим немецкий танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.
«Наш расчет БПЛА уничтожил вражеский танк… Выплатили бойцам, подбившим укронацистский “Леопард”, вознаграждение… Оператор беспилотника получил 1 млн рублей, а 3 его товарища — по 150 тыс. рублей», — сообщил он.
Осипов также поздравил военнослужащих с боевым успехом.
К посту прикреплен ролик с уничтожением танка Leopard.
Накануне военкор Александр Коц заявил, что в Курской области военнослужащий 106-й дивизии ВДВ Эммануил Давыдов уничтожал украинскую технику в течение трех недель после ранения.