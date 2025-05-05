Адвокат Власова раскрыла, что грозит напавшей на Кадышеву девушке

Девушку, которая после концерта советской и российской фолк-певицы Надежды Кадышевой поднялась на сцену и схватила ее за шею, могут отправить на принудительное лечение. Об этом в понедельник, 5 мая, заявила адвокат Ольга Власова.
Она отметила, что правоохранители будут изучать мотивы нападения на артистку. Также следствие может провести психиатрическую экспертизу на вменяемость, от результатов которой будет зависеть решение суда.
— Вероятно, будет рассматриваться статья 213 УК РФ «Хулиганство». Но если выяснится, что у нападавшей проблемы с психикой, могут назначить принудительное лечение, — заявила Власова в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
Нападение на Надежду Кадышеву произошло 4 мая. Артистка не пострадала — охрана оперативно поймала девушку и передала ее полиции. Мотивы такого поведения со стороны поклонницы неизвестны. Представители певицы заявили, что вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи со случившемся.
Напавшая на Кадышеву женщина заявила, что действовала по указанию журналистов. По ее словам, корреспондент попросил ее притвориться поклонницей, посетить концерт артистки и задать ей вопросы о семье для записи реакции певицы на камеру.