Адвокат Власова раскрыла, что грозит напавшей на Кадышеву девушке

Девушку, которая после концерта советской и российской фолк-певицы Надежды Кадышевой поднялась на сцену и схватила ее за шею, могут отправить на принудительное лечение. Об этом в понедельник, 5 мая, заявила адвокат Ольга Власова.