Статую возрастом 2000 лет обнаружили в мусорном пакете в Греции

В греческом городе Салоники обнаружили женскую статую возрастом около двух тысяч лет, которая лежала в мусорном пакете. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Безголовую статую высотой 80 сантиметров нашел житель района Неои Эпиватес и передал ее властям. Эксперты предварительно установили, что статуя относится к эллинистическому периоду (320−30 годы до нашей эры), когда искусство и культура активно развивались после завоеваний Александра Македонского.
Артефакт передали специалистам для анализа. Он будет находиться на хранении в местном учреждении, занимающемся охраной античных памятников.
Полиция начала расследование, чтобы установить, кто выбросил статую в мусор, передает AP.
В бельгийском Антверпене сотрудники комиссионного магазина нашли среди пожертвованных вещей керамическое блюдо, созданное Пабло Пикассо. На блюде изображен рельефный рисунок боя быков. Известно, что Пикассо создал его 11 марта 1953 года. Всего было выпущено 200 экземпляров этой работы, однако точное количество сохранившихся работ остается неизвестным.