Разработан быстрый неинвазивный тест для выявления туберкулеза

Данные проблемы, в том числе, связаны с тем, что гликаны сложно отличить друг от друга, что в прошлом не позволяло подобрать реактивы или красители, которые бы могли однозначно отличить Mycobacterium tuberculosis от других микробов и выявить следы присутствия туберкулеза в организме пациента. Профессор Кисслинг и ее коллеги обнаружили, что это не характерно для одного из гликанов палочки Коха, получившего имя ManLAM.