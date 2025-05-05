Разработан быстрый неинвазивный тест для выявления туберкулеза

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи разработали простой и быстрый тест, позволяющий выявлять туберкулез по присутствию в биожидкостях пациентов одного из серосодержащих углеводов, которые вырабатываются палочкой Коха и ее близкими родственниками из числа микобактерий. Об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).
«На сегодняшний день у нас нет большого числа удобных и доступных методов диагностики туберкулеза. В дополнение существует несколько групп пациентов, в том числе дети, от которых сложно получить пробы на анализы. Все это подталкивало нас к разработке очень простых и быстрых методов выявления туберкулеза», — пояснила профессор MIT Лора Кисслинг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Разработанный исследователями метод выявления туберкулеза опирается в своей работе на то, что вызывающая его палочка Коха (Mycobacterium tuberculosis) обладает необычно сложно устроенной внешней оболочкой, покрытой большим числом гликанов, сильно разветвленных углеводных молекул. Их присутствие скрывает микробов от внимания иммунитета и затрудняет диагностику болезни при анализе образцов слюны и других биожидкостей.
Данные проблемы, в том числе, связаны с тем, что гликаны сложно отличить друг от друга, что в прошлом не позволяло подобрать реактивы или красители, которые бы могли однозначно отличить Mycobacterium tuberculosis от других микробов и выявить следы присутствия туберкулеза в организме пациента. Профессор Кисслинг и ее коллеги обнаружили, что это не характерно для одного из гликанов палочки Коха, получившего имя ManLAM.
Данное вещество, как выяснили исследователи, включает серосодержащую сахаристую молекулу MTX, которая отсутствует у всех других микробов за исключением еще двух видов микобактерий. Руководствуясь этой идеей, молекулярные биологи синтезировали короткую органическую молекулу из класса оксазиридинов, которая способна соединяться с MTX и помечать молекулы этого сахара.
Последующие опыты показали, что созданный учеными краситель позволяет не только выявлять следы присутствия туберкулеза в организме пациентов, но и также помечать клетки Mycobacterium tuberculosis и наблюдать за их делением и проникновением в иммунные тельца-макрофаги. Результаты этих опытов, как надеются профессор Кисслинг и ее коллеги, помогут ученым понять, как именно палочка Коха «обманывает» иммунитет, и какую роль в этом процессе играют молекулы ManLAM и прочих гликанов.
О туберкулезе.
Туберкулез, наряду с раком, ишемией, инсультами и инфарктами, остается одной из главных причин смертности населения Земли. До появления первых лекарств и прививок от туберкулеза в начале прошлого столетия эта болезнь уносила жизни тысяч и миллионов людей каждый год. В последние годы медики начали фиксировать появление стойкости у палочки Коха к действию изониазида и других широко используемых лекарств от туберкулеза. Это заставляет ученых искать новые способы диагностики и борьбы с этой бактериальной инфекцией.