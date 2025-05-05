США и Израиль нанесли удары по порту и городу Ходейда в Йемене

ВВС Соединенных Штатов и Израиля нанесли удары по порту и городу Ходейда в западной части Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah.
Удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел аэропорта Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве.
«Американо-израильские агрессоры нанесли шесть авиаударов по порту Ходейда», — говорится в сообщении.
Также, по информации телеканала, США и Израиль нанесли удары по городу и округу Бажель.
В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 20 израильских истребителей атаковали объекты хуситов в Йемене.
Уточняется, что на объекты было сброшено около 50 боеприпасов.
Накануне сообщалось, что израильский аэропорт Бен-Гурион закрыли из-за падения обломков ракеты. В стране незадолго до инцидента была объявлена воздушная тревога.