Терапевт Божко: подушку нужно стирать раз в полгода

Врач-терапевт Анастасия Божко дала совет, как часто нужно стирать подушку, чтобы избежать неприятностей.
Эта вещь активно загрязняется, так как во время сна частички кожи, пота, жира остаются на поверхности: часть задерживает наволочка, часть попадает внутрь.
Со временем могут образоваться пылевые клещи, бактерии и грибки, так что одной заменой наволочек не обойтись. Грязная подушка так же может стать причиной аллергии и проблем с кожей.
Так что постельную принадлежность следует менять каждые два-три года, а стирать раз в полгода.
Поэтому грязная подушка может стать причиной аллергии или проблем с кожей.
— Также внутри подушки могут размножаться грибки. Эти микроорганизмы выделяют споры, которые человек вдыхает во сне. Они могут вызывать насморк, кашель и одышку, — говорит врач порталу Страсти.
Регулярное проветривание подушек так же может снизить количество микроорганизмом и предотвратить развитие грибков.
Проветривать подушку рекомендуется раз в неделю, для этого достаточно положить ее на воздух под прямые солнечные лучи на 30 минут с каждой стороны.
На постельном белье, одеялах, подушках, матрасах, особенно при отсутствии регулярной замены и чистки размножаются бактерии и плесень при повышенной влажности, пишет 360.ru.
В свою очередь, врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что 80% расстройств сна — это банальный стресс. Вторая большая группа — это храп и апноэ, пишет Life.ru.
Недосыпание также увеличивает риск ожирения на 41%. Недостаток сна снижает выработку гормона роста, что ведет к превращению пищи в жир. Также увеличивается аппетит, что провоцирует переедание и проблемы с дыханием во сне, пишет Царьград.