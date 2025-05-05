ЦБ РФ: Число жалоб на российские банки в I квартале выросло почти на 37%

Количество жалоб на российские банки в I квартале этого года увеличилось на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 58,8 тысячи. Об этом говорится в сообщении Центрального Банка России.
По данным регулятора, в основном граждане страны стали чаще жаловаться на отказ банков в проведении операций, блокировку счета и банковских карт по подозрению в участии в мошеннических операциях.
Центробанк уточнил, что поступление таких жалоб выросло с июля 2024 года после вступления в силу новых норм по противодействию финансовому мошенничеству.
Как писал сайт KP.RU, 5 мая ЦБ РФ сообщил, что международные резервы России на 25 апреля составили 677,8 миллиарда долларов, при этом показав снижение за неделю на 3,5 миллиарда долларов или на 0,5%. Как подчеркнул регулятор, это произошло главным образом из-за отрицательной переоценки.