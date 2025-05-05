Депутат от КПРФ признал свою вину в смертельном ДТП, которое устроил на Chevrolet Camaro

«Случившимся, да, как бы то ни было, да, причины, не причины, неважно. Я был за рулём, да, мой автомобиль вылетел, я этого не отрицаю, я тоже никуда не убегал, не скрывался, ничего такого не делал, чтобы там как-то вот, знаете, отмазаться и прочее… В общем-то, разбираясь в том, как водить автомобиль и то, что случилось, для меня остается шоком определенно. Будем разбираться. То есть, пока не очень понятно, по какой причине это случилось, если вы видели траекторию, то она абсолютно поперёк дороги, из крайней правой через два ряда навстречу. Я никаких манёвров перед этим не совершал, я просто ехал прямо», — подчеркнул Дубовенко.