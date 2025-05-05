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Силовики задержали планировавшего атаку на Белорусскую АЭС экстремиста

Белютин входил в состав группы, которая планировала атаку беспилотниками на Белорусскую атомную станцию в Островце.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в Белоруссию члена группы, которая планировала с помощью дронов совершить атаку на БелАЭС, сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Доставлен еще один участник экстремистского формирования Павел Белютин, он известен как часть так называемой вильнюсской хоругви. Белютин входил в состав группы, которая планировала атаку беспилотниками на Белорусскую АЭС в Островце», — сообщает телеканал.

По словам главы СУ КГБ Белоруссии Константина Бычека, доставка Белютина в Белоруссию — апогей операции внешней разведки, которая длилась 732 дня.

Он добавил, что подробности операции будут обнародованы позже.

В начале марта сообщалось, что на границе в Белоруссии задержали следовавшего в РФ украинского экстремиста.

Мужчину задержали вместе с подельником в населенном пункте Янино.