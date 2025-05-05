Силовики задержали планировавшего атаку на Белорусскую АЭС экстремиста

«Доставлен еще один участник экстремистского формирования Павел Белютин, он известен как часть так называемой вильнюсской хоругви. Белютин входил в состав группы, которая планировала атаку беспилотниками на Белорусскую АЭС в Островце», — сообщает телеканал.