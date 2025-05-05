Силовики задержали планировавшего атаку на Белорусскую АЭС экстремиста

Сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в Белоруссию члена группы, которая планировала с помощью дронов совершить атаку на БелАЭС, сообщает телеканал «Беларусь 1».
«Доставлен еще один участник экстремистского формирования Павел Белютин, он известен как часть так называемой вильнюсской хоругви. Белютин входил в состав группы, которая планировала атаку беспилотниками на Белорусскую АЭС в Островце», — сообщает телеканал.
По словам главы СУ КГБ Белоруссии Константина Бычека, доставка Белютина в Белоруссию — апогей операции внешней разведки, которая длилась 732 дня.
Он добавил, что подробности операции будут обнародованы позже.
В начале марта сообщалось, что на границе в Белоруссии задержали следовавшего в РФ украинского экстремиста.
Мужчину задержали вместе с подельником в населенном пункте Янино.