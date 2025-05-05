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Синоптик Шувалов: в 2015 году в Москве на 9 мая будет погода, как в 1945-м

Синоптики не прогнозируют осадков в День Победы.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на 9 мая. По словам синоптика, в 2025 году погодные условия будут максимально близки к тем, что были в 1945 году.

80 лет назад в Москве на День Победы был небольшой дождь, он пошел в ночь на 9 мая. В ночные часты было всего плюс три градуса, а днем чуть теплее — до + 7,5 градусов.

— В этом году ожидается такая же погода, возможны колебания в пределах плюс-минус несколько градусов, — сказал синоптик aif.ru.

Прохладная погода будет держаться в Москве до середины месяца, до 15−16 мая, во второй половине месяца придет потепление.

Что касается недели до Дня Победы, то погода в этот период в Москве и Подмосковье будет носить антициклональный характер, воздух не прогреется выше + 16 градусов, сказал 360.ru заявил синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

В некоторых городах Подмосковья в ночные часы возможны небольшие заморозки до — 2−3 градусов, пишет Газета.ru.

Что касается 9 мая, то обойдется без значительных осадков. Дождь прогнозируется только в четверг, 8 мая, пишет Rt.